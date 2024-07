Central Judson atuando pela seleção brasileira de vôlei - Reprodução / Instagram

Publicado 16/07/2024 13:28 | Atualizado 16/07/2024 13:31

Rio - Apesar de não estar na lista de Bernardinho para as Olimpíadas de Paris, na França, o central Judson vai acompanhar a seleção masculina de vôlei na competição. De acordo com a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), a decisão partiu da própria entidade e tem como objetivo fazer o atleta ganhar experiência em ambiente olímpico.

Como o jogador não está entre os 12 convocados e nem foi escolhido como 13º atleta - que poderá ser acionado em caso de lesão durante os Jogos - na lista divulgada no dia 7 de julho, Judson não tem liberação para acompanhar os jogadores em ambientes oficiais da competição. No entanto, poderá participar dos treinos da Seleção, que vão acontecer na base do Comitê Olímpico do Brasil (COB), em Saint-Ouen.

O central, inclusive, já viajou com os companheiros nesta segunda-feira (15). Isso porque o time ainda terá um tempo de preparação na Europa. Antes do início das Olimpíadas, a equipe de Bernardinho vai jogar um amistoso contra a Alemanha, nesta sexta-feira (19), às 16h, no ginásio La Moselle, em Metz, na França.

Aos 25 anos, Judson fez parte do elenco que disputou a última Liga das Nações (VNL) masculina. O Brasil acabou sendo eliminado nas quartas de final pela Polônia, após perder por 3 sets a 1. Além dele, Arthur Bento, Brasília e Mauricio Borges integraram o grupo na VNL, mas foram cortados da lista final para as Olimpíadas.

O regulamento de Paris 2024 prevê, ainda, que Bernardinho poderá promover mudanças na relação dos convocados até 25 de julho. As alterações, no entanto, só podem acontecer por motivo de lesões e só podem ser chamados os jogadores que integram a lista larga dos 25 atletas, enviada no dia 24 de junho, na qual Judson está presente.

Depois que o torneio olímpico começar, somente o ponteiro Honorato, que foi escolhido como 13º jogador do Brasil, poderá entrar em ação caso alguém se machuque.

A decisão de levar um jogador para acompanhar os treinos durante as Olimpíadas não é novidade. Em 2012, Lucarelli viajou para Londres mesmo fora da convocação da Seleção, que terminou com a prata naquela ocasião. Quatro anos depois, o ponteiro se sagraria campeão olímpico no Rio e se tornaria um dos principais jogadores do Brasil para os Jogos de Paris.

O Brasil inicia a busca pelo tetracampeonato olímpico no dia 27 de julho, contra a Itália, às 8h. A partida acontece pelo grupo B, que conta, ainda, com a Polônia e o Egito. O torneio masculino é dividido em três chaves, onde os dois primeiros colocados de cada uma avançam às quartas de final, assim como os dois melhores terceiros colocados.