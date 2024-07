Lamine Yamal se tornou o mais jovem a conquistar o título da Eurocopa - AFP

Publicado 16/07/2024 13:13 | Atualizado 16/07/2024 13:20

A Uefa divulgou a sua seleção dos melhores jogadores da Eurocopa 2024 nesta terça-feira (16). A Espanha, que venceu o torneio, teve seis dos 11 jogadores na lista. Entre eles, Rodri, eleito o craque da competição, Yamal, que conquistou o prêmio de melhor jogador jovem, e Dani Olmo, um dos artilheiros do campeonato, com três gols.

A escalação final foi: Maignan (França), Walker (Inglaterra), Akanji (Suíça), Saliba (França), Cucurella (Espanha); Rodri (Espanha), Dani Olmo (Espanha), Fabián Ruiz (Espanha); Lamine Yamal (Espanha), Musiala (Alemanha) e Nico Williams (Espanha).



Os jogos da Euro, disputados na Alemanha, tinham observadores técnicos da federação europeia que analisavam os atletas de uma perspectiva técnica. Segundo a organização, a eleição do time do torneio representa uma formação que "reconhece as tendências táticas ao longo do campeonato, com um grande jogador escolhido para cada posição".

