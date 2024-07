Gabriel Garcia será o primeiro atleta homem do Brasil a disputar Olimpíadas e Paralimpíadas - Ricardo Bufolin / Esporte Clube Pinheiros

Publicado 16/07/2024 14:25 | Atualizado 16/07/2024 14:32

Rio - O velocista Gabriel Garcia e a mesatenista Bruna Alexandre vão fazer história nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Os atletas vão se tornar os primeiros brasileiros a disputarem as Olimpíadas e Paralimpíadas no mesmo ano.

Gabriel Garcia disputará o revezamento 4x100m masculino e será guia de Jerusa Geber. Em Tóquio 2020, o velocista foi guia de Jersua e conquistaram a medalha de bronze nos 200m. A atleta paralímpica é a atual recordista mundial nos 100m e se tornaram bicampeões mundiais nos 100m no ciclo olímpico.

Já a mesatenista Bruna Alexandre também disputará Olimpíadas e Paralimpíadas na mesma edição. Ela será a primeira mulher a alcançar este feito. Com dois bronzes no Rio 2016 e um bronze e uma prata em Tóquio 2020, Bruna é a maior medalhista do tênis de mesa paralímpico do Brasil.