Wendel está na mira do Barcelona - Divulgação / Zenit

Wendel está na mira do BarcelonaDivulgação / Zenit

Publicado 16/07/2024 14:20

Rio - Atualmente no Zenit, o volante Wendel, de 26 anos, pode se transferir para o Barcelona na próxima temporada. De acordo com informações do jornal espanhol "Sport", o clube catalão deseja a contratação de um nome para a posição, e o brasileiro vem sendo avaliado como uma das possibilidades.

Wendel não é o "plano A" do Barcelona. As primeiras opções são Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, ou Mikel Merino, da Real Sociedad, mas ambos os negócios são difíceis por conta dos valores. O Zenit desejaria algo em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 117,77 milhões), cifras consideradas viáveis pelo Barça.



Wendel defende o Zenit desde 2020 e neste período já foi alvo de Flamengo e de Botafogo. Porém, o clube russo fez jogo duro e jamais negociou o brasileiro com os clubes do seu país. A operação para tirá-lo do Sporting foi de 20,3 milhões de euros (R$ 132,6 milhões na cotação da época).



O jovem foi revelado pelo Fluminense e atuou no Tricolor como profissional somente na temporada de 2017, sendo vendido ao Sporting no ano seguinte. Caso seja vendido para o Barcelona ou para outro clube, Wendel irá render algo em torno de 1,2% ao clube das Laranjeiras devido ao mecanismo de solidariedade da Fifa.