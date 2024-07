Kylian Mbappé em apresentação no Real Madrid - AFP

Kylian Mbappé em apresentação no Real MadridAFP

Publicado 16/07/2024 13:50

Espanha - Apresentado pelo Real Madrid, nesta terça-feira, no Santigado Bernabéu, o atacante Kylian Mbappé, de 25 anos, exaltou a qualidade de Vini Jr., atualmente o principal jogador do clube espanhol. Ele também citou Rodrygo, outro brasileiro que faz parte do elenco do atual campeão europeu.

"Vinicius é um jogador único. Sou muito feliz de jogar com ele, Rodrygo e todos os jogadores. Os melhores jogadores são para jogar juntos. Não penso que vou ter problema para jogar com Vinicius. As últimas temporadas foram perfeitas no Real Madrid, agora eu que chego e tenho que me adaptar à equipe. Vou me adaptar o mais rápido possível para ajudar Vinicius, Rodrygo ou todos os jogadores do time, para ganhar", afirmou.



Contratado de graça junto ao Paris Saint-Germain, Mbappé chega como o grande reforço do Real Madrid. O vínculo assinado entre as partes é de cinco temporadas. A apresentação do francês ocorreu em um Santiago Bernabéu lotado.



Antes das primeiras palavras de Mbappé, o Real Madrid mostrou em seu telão um vídeo do atacante francês, ainda criança, recebendo orientações de Zinedine Zidane durante um treinamento. O treinador e ídolo do clube merengue, inclusive, esteve no Santiago Bernabéu como convidado para dar as boas-vindas ao compatriota. Mbappé também contou com a presença dos seus pais, Fayza Lamari e Wilfried Mbappé, na primeira fila entre os convidados.