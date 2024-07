Nicole Becker é musa do Atlético-MG - Divulgação

Rio - Atriz de pegadinhas da RedeTV! e Bela do Atlético Mineiro, Nicole Becker desabafou sobre problemas que já enfrentou por conta de sua aparência. Por ter um corpo considerado sensual, a modelo já sofreu preconceito “por ser gostosa demais”. Ela conta que a esposa de um ex-chefe pediu sua demissão.

"Eu era recepcionsta. Estava amando meu trabalho. Ia completar um mês. Mas a mulher do meu ex-patrão ia lá só para reclamar de mim. Cheguei a ouvir ela falando para outra pessoa que eu queria roubar o marido dela. Por conta dela, ele teve que me demitir", comenta ela.

Nicole diz que também já perdeu uma amizade. "O namorado de uma amiga pediu a ela para se afastar de mim sem me conhecer, que tava na minha cara que eu não sou uma boa companhia. Detalhe: mal conversamos. Ela me contou e disse que nada mudaria porque ele estava sendo preconceituoso. Mas no fim me evitava", recorda.

Além disso, a musa diz que esses estereótipos acabam resultando em outras opiniões preconceituosas e sua inteligência é constantemente questionada.



"Já me disseram: 'achei que você não entendia de política ou não sabia que você gostava de ler livros. Questionei o porquê e não obtive resposta. As pessoas criam um estoriótipo. Uma mulher pode ser inteligente e atraente", afirmou.