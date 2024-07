Messi é consoloado por companheiros na seleção argentina após deixar o gramado na final da Copa América - Charly Triballeau / AFP

Publicado 16/07/2024 18:17

Após torcer o tornozelo direito na final da Copa América e ser substituído na segunda etapa, com muitas dores, Lionel Messi não sofreu uma lesão grave no local. O técnico Tata Martino, do Inter Miami, confirmou a informação em entrevista coletiva nesta terça-feira (16). O camisa 10, porém, será desfalque do clube norte-americano nos próximos dois jogos.

"Não, não é grave. Não quero especular mais, mas ele sofreu uma entorse. Ele tem que fazer mais exames e aguardar os resultados. Walter (Insaurralde), nosso médico, é o mesmo utilizado pela seleção argentina. Ele é sempre muito cauteloso em seus diagnósticos até que todos os exames sejam feitos", declarou o comandante.

Messi torceu o tornozelo aos 35 minutos do primeiro tempo, mas continuou em campo até os 18 da segunda etapa, quando foi substituído. Ele recebeu atendimento médico e saiu para entrada de Nico González.

Tornozelo direito de Messi, no momento da substituição Megan Briggs / Getty Images via AFP

Na sequência, sentado no banco de reservas, foi aos prantos, e as imagens mostraram um grande inchaço no tornozelo direito do camisa 10.

Sem o craque, a Argentina venceu a Colômbia por 1 a 0, com gol de Lautaro Martínez na prorrogação . Com o título, a Albiceleste chegou a 16 troféus da Copa América e ultrapassou o Uruguai, além de aumentar a vantagem sobre o Brasil.