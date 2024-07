Ederson ao lado de Guardiola - Ben Stansall / AFP

Publicado 04/07/2024 13:29 | Atualizado 04/07/2024 13:33

Rio - O goleiro da seleção brasileira, Ederson, de 30 anos, pode não seguir no Manchester City na próxima temporada. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, o atleta está negociando com equipes do futebol saudita, e tem a autorização do clube inglês para se transferir.

No entanto, segundo o italiano, nenhuma proposta chegou ao Manchester City. O goleiro tem contrato com o clube inglês até junho de 2026, e rumores afirmam que o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, pode oferecer algo em torno de 60 milhões de euros (cerca de R$ 366 milhões) pelo brasileiro.



Ederson defende o Manchester City desde 2017 e na última temporada, o goleiro teve sua menor participação em partidas pelo clube inglês. O brasileiro sofreu algumas lesões e acabou desfalcando o tetracampeão da Premier League em alguns momentos. Apesar disso, segue titular absoluto.



Ederson foi formado na base do São Paulo, mas se transferiu cedo para o Benfica. Ele atuou no clube português até ser negociado com o City. Na Inglaterra, acumulou títulos, dentre eles: um Mundial de Clubes, uma Liga dos Campeões e seis Campeonatos Ingleses. Na Copa de 2022, defendeu a seleção brasileira.