Lionel Messi deverá voltar aos gramados pela seleção argentinaAFP

Publicado 04/07/2024 08:56

Estados Unidos - Em busca da classificação para as semifinais da Copa América, a Argentina deverá ter o retorno de Lionel Messi, nesta quinta-feira, contra o Equador, às 22 h (de Brasília), nos Estados Unidos. Embora a presença do craque ainda seja uma dúvida, o jornal "Olé" afirmou que o principal jogador da seleção campeã do mundo tem boas chances de atuar.

Lionel Messi não enfrentou o Peru, na última rodada da fase de grupos da Copa América, por conta de dores na coxa direita. No entanto, o atacante fez tratamento intensivo na região para entrar em campo pelas quartas de final do torneio. Na última quarta, Messi participou do treino com seus companheiros e alimentou boas chances de atuar.



A Argentina deverá ser escalada com: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Lo Celso e Messi; Nico González e Lautaro Martínez. Caso o craque não tenha condições de jogo, Di María deverá ser seu substituto.



Os tricampeões mundiais têm 100% de aproveitamento na competição com três vitórias, enquanto o Equador avançou em segundo lugar no grupo B com apenas uma vitória em três partidas. A Venezuela liderou a chave dos equatorianos com três vitórias também.