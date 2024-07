Momento em que Vini Jr é derrubado dentro da área adversária - Ezra Shaw / Getty Images via AFP

Publicado 03/07/2024 18:31

Rio - A CBF prepara uma reclamação formal para enviar à Conmebol, solicitando punição aos árbitros envolvidos no duelo entre Brasil e Colômbia, que aconteceu na última terça-feira (2) , pela última rodada da fase de grupos da Copa América. O confronto terminou empatado em 1 a 1, e a Seleção reclamou de um pênalti não marcado em Vini Jr ainda na primeira etapa.

Segundo o 'Uol', a entidade apontará problemas na atuação da equipe de árbitros e espera que eles sejam suspensos. No comando da partida estava o venezuelano Jesus Valenzuela e, no VAR, o argentino Mauro Vigliano. No entanto, a insatisfação não se resume somente aos dois.





O documento também será encaminhado à comissão de arbitragem da Fifa, já que os árbitros fazem parte do quadro internacional. Apesar do foco ser o pênalti não marcado em Vini Jr - erro que foi reconhecido pela própria Conmebol -, a CBF reclamará ainda de questões disciplinares, critérios de cartão e marcação de faltas.

Com o empate, o Brasil avançou às quartas de final na 2ª posição do Grupo D, com cinco pontos, e enfrentará o Uruguai no próximo sábado (6), às 22h (de Brasília).