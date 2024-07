John Textor fez críticas ao futebol francês e citou o PSG ao falar sobre teto salarial no Brasil - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 20/07/2024 10:56

Paris - O PSG respondeu aos comentários de John Textor, dono da SAF do Botafogo, na última sexta-feira (19). O empresário fez críticas ao futebol francês em entrevista recente ao 'ge' e citou o clube ao falar sobre teto salarial no Brasil

"Prezado senhor Textor, estamos lhe escrevendo acompanhando suas últimas partidas contra o Paris Saint-Germain, em particular comentários falsos em entrevista concedida ao Globo Esporte esta semana e nas redes sociais. Não nos rebaixaremos a responder aos seus comentários absurdos e nos reservamos o direito de tomar medidas legais", diz parte da carta escrita por Victoriano Melero, secretário-geral do PSG, segundo a imprensa local.

John Textor comentou a possibilidade de implementação de um teto salarial no futebol brasileiro e ressaltou que a liberdade no esporte pode gerar um cenário parecido com o atual na França.

"Nós temos que competir contra o Catar (PSG) na França. Eu estou disputando com um país, não com um dono. Um modelo de gasto desenfreado, sem restrições. Nós vamos dar o nosso melhor, espero chutar a bunda deles e que tenham um ano ruim. Mas tudo que precisam fazer é colocar a mão no bolso, soltar um pouco de dinheiro do petróleo e eu já era", ponderou o empresário.

A fala do mandatário do Botafogo gerou irritação nos bastidores do clube francês. Na carta, inclusive, o PSG cita que parte significativa da instituição é propriedade de um investidor americano.