John Textor, do Botafogo, opinou sobre 'teto salarial' - Roque de Sá / Agência Senado

John Textor, do Botafogo, opinou sobre 'teto salarial'Roque de Sá / Agência Senado

Publicado 17/07/2024 15:50

Rio - Acionista majoritário do Botafogo, John Textor, se posicionou sobre a possibilidade de existir um "teto salarial" no futebol brasileiro. Na opinião do empresário norte-americano, a medida é importante para não desnivelar a competição e ainda citou um clube da Série A como favorecido, caso a decisão não ocorra.

"O Brasil trouxe o dinheiro do petróleo para casa. Se não fizermos nada, se não criarmos um teto salarial, o Bahia [que pertence ao Grupo City, financiado por Abu Dhabi] vai ganhar todos os campeonatos por 20 anos consecutivos.", afirmou em entrevista ao portal "GE".



Em relação ao futuro da temporada de 2024, Textor citou o ano de 2023 como aprendizado para o Botafogo buscar títulos importantes nas competições que disputa (Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores).



"Ainda é cedo. Dado o que aconteceu em 2023, nós queríamos ter uma chance de competir e estar no topo cedo. Tem muitas equipes boas no topo, uma diferença de apenas três pontos, mas é muito bom estar lá", opinou.