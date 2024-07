Artur Jorge faz belo trabalho no Botafogo - Arthur Barreto/Botafogo

Artur Jorge faz belo trabalho no BotafogoArthur Barreto/Botafogo

Publicado 17/07/2024 13:50

Rio - Realizando um excelente trabalho à frente do Botafogo, o treinador Artur Jorge dificilmente aborda temas externos como a administração de John Textor na SAF Alvinegra e também suas declarações. O português elogiou a postura do empresário norte-americano e reforço que ele não tem interferência em seu trabalho.

"É um cara muito presente, que procura estar inteirado em todo o nosso dia a dia. Existe uma cobrança natural por ser o dono do clube, mas também enquanto torcedor. É uma pessoa que vive muito o Botafogo. Claro que ele tem os posicionamentos dele, mas sem nunca interferir no dia a dia da equipe ou no trabalho que fazemos", disse em entrevista à "Placar".



Algo que tem notabilizado John Textor tem sido suas declarações polêmicas sobre arbitragem e também sobre equipes rivais. Em relação a isso, Artur Jorge prefere se manter mais afastado.



"Repare, não é que eu não goste, mas é um assunto que não me diz respeito. A nossa obrigação é o treino, conhecer o adversário, competir. Não estou fugindo da questão, mas para mim é sobre desempenhar a minha função da melhor forma possível. Eu preciso ter serenidade para abstrair tudo aquilo que é acessório", afirmou.