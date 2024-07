Bruninho, filho do goleiro Bruno com a modelo Eliza Samúdio, foi contratado pelo Botafogo - Divulgação / Botafogo

Publicado 17/07/2024 14:55 | Atualizado 17/07/2024 15:01

Rio - Filho do ex-goleiro Bruno com a modelo Eliza Samúdio, Bruninho foi contratado pelo Botafogo. O jovem, de 14 anos, chega para a categoria sub-14 e é considerado promissor, segundo o "FogãoNet". Ele estava livre após ser dispensado pelo Athletico-PR.

Bruninho foi dispensado pelo Athletico-PR por indisciplina. O jovem teve problemas de comportamento na escola e nas aulas de inglês realizadas no CT do Caju. O diretor da base do Botafogo, Léo Coelho, já conhecia o goleiro e facilitou a negociação.

Condenação do ex-goleiro Bruno

Bruno foi condenado a 23 anos e um mês por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado de Eliza Samúdio, ex-amante e mãe do filho dele. Ele foi para o regime semi-aberto em 2018, e está em liberdade condicional desde janeiro do ano passado.

Na mesma época, Bruno também foi condenado a pagar R$ 650 mil de indenização para Bruninho pelo assassinato de Eliza Samúdio. Em 2022, o ex-goleiro pagou R$ 90 mil de pensão, referentes aos meses em atraso, de outubro de 2020 a outubro de 2022. Desde então, não pagou mais e voltou a ter dívida.