Lando Norris ficou com a pole no GP da Hungria - Attila Kisbendek / AFP

Lando Norris ficou com a pole no GP da HungriaAttila Kisbendek / AFP

Publicado 20/07/2024 12:54

Em treino de classificação marcado por ameaças de chuva, surpresas na zona de eliminação e duas bandeiras vermelhas, Lando Norris confirmou sua superioridade nos treinos anteriores no circuito de Hungaroring, em Budapeste, neste sábado, e largará na frente no GP da Hungria de Fórmula 1, a 13ª etapa da temporada. O piloto da McLaren superou seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, para conquistar a terceira pole na carreira com o tempo de 1min15s227.

Apesar de dispor de um pacote de atualizações em seu carro, o líder do Mundial, Max Verstappen, ficou na terceira posição, 0s046 atrás de Norris, seu principal concorrente na briga pelo título. Vencedor da última prova, na Inglaterra, o heptacampeão Lewis Hamilton sairá em quinto.

A primeira parte da atividade foi marcada pelo reinício da chuva, que havia surpreendido equipes e pilotos entre o terceiro treino livre e a classificação em Budapeste, fazendo com que todos corressem para completar pelo menos uma volta antes de a pista ficar molhada. Lewis Hamilton, recordista de poles no circuito de Hungaroring, manteve o melhor tempo durante quase todo o Q1, com 1min17s087, em busca de largar à frente dos rivais pela décima vez na carreira.

Em péssima fase, Sergio Pérez travou a traseira na curva, rodou e bateu sua Red Bull no muro, provocando a bandeira vermelha a sete minutos do final da parte inicial. Foi o segundo abandono seguido do mexicano, que tinha o nono melhor tempo, no Q1.

Após a paralisação para a retirada do carro, apesar da pista úmida e lenta, Ricciardo assumiu a dianteira. A surpresa foi a eliminação de George Russell, da Mercedes, que havia conquistado a pole position na prova anterior, na Inglaterra. Também ficaram fora do Q2 Pérez, Zhou, Ocon e Gasly.

A pista mais seca, após a pausa da chuva, abriu uma disputa intensa no Q2, já que os carros ganharam velocidade. Dono dos melhores tempos nos dois últimos treinos livres, Norris cravou 1min15s540 e dominou a segunda parte do treino, à frente de Max Verstappen e Piastri. Na parte de trás, Hulkenberg, Bottas e Magnussen tiveram a chance de eliminar Hamilton, então décimo colocado, no Q2, mas falharam e ficaram fora da última parte do treino, assim como Albon e Sargeant. Assim, o heptacampeão avançou por 0s010.

Na definição da pole, Norris e Verstappen, principais concorrentes ao título, e Piastri, que buscava a primeira pole da carreira, travaram uma disputa a parte no Q3. Faltando 2min13 para o encerramento do treino, nova bandeira vermelha: Tsunoda subiu na zebra e bateu no muro, deixando sua RB destruída e abrindo caminho para a McLaren consolidar seu domínio no treino de classificação.

A corrida na Hungria, neste domingo, terá início às 10h (horário de Brasília).

Confira o grid de largada para o GP da Hungria:

1.º - Lando Norris (ING/McLaren), em 1min15s227

2.º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1min15s249

3.º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min15s273

4.º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), em 1min15s696

5.º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), em 1min15s854

6.º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min15s905

7.º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), em 1min16s043

8.º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min16s244

9.º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), em 1min16s447

10.º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), em 1min16s477

11.º - Nico Hulkenberg (ALE/Haas), em 1min16s317

12.º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), em 1min16s384

13.º - Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min16s429

14.º - Logan Sargeant (EUA/Williams), em 1min16s543

15.º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), em 1min16s725

16.º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), em 1min17s886

17.º - George Russell (ING/Mercedes), em 1min17s968

18.º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), em 1min18s037

19.º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), em 1min18s049

20.º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), em 1min18s166