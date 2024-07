Reinier retornou ao Real Madrid nesta semana, mas não deverá ser aproveitado pelo clube espanhol - Reprodução / Instagram

Publicado 19/07/2024 15:28

Rio - Reinier deverá ser emprestado mais uma vez pelo Real Madrid na próxima temporada europeia. O meia, que retornou recentemente de empréstimo do Frosinone-ITA, não faz parte dos planos de Carlo Ancelotti, segundo o jornal espanhol "As". Ele, inclusive, treinará com a equipe B do clube espanhol.

Caso realmente seja cedido novamente, será o quarto empréstimo do brasileiro desde que chegou ao Real em 2020. Além da experiência na Itália, ele já passou por Borussia Dortmund e Girona, da Espanha. No entanto, em nenhum clube conseguiu se destacar.