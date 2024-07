Música foi divulgada em uma transmissão ao vivo feita pelo meio-campista Enzo Fernández, da Argentina - Eduardo Muñoz / AFP

Música foi divulgada em uma transmissão ao vivo feita pelo meio-campista Enzo Fernández, da ArgentinaEduardo Muñoz / AFP

Publicado 19/07/2024 17:33

Buenos Aires - Após declarações polêmicas da vice-presidente da Argentina, Victoria Villarruel, sobre a música racista cantada pelos jogadores da seleção depois do título da Copa América , o governo se desculpou com a França. Ela fez uma publicação nas redes sociais e saiu em defesa do meia Enzo Fernández, um dos envolvidos no ocorrido.

Leia mais: Colega de Enzo, jogador francês detona seleção argentina



Em uma coletiva de imprensa, a informação foi confirmada pelo porta-voz presidencial Manuel Adorni. Na última sexta-feira, a secretária do governo e irmã do presidente Javier Milei foi até a embaixada francesa para "explicar que o infeliz comentário ocorrido nas redes sociais foi a título pessoal e que não é a posição do governo misturar questões esportivas com questões diplomáticas". Em uma coletiva de imprensa, a informação foi confirmada pelo porta-voz presidencial Manuel Adorni. Na última sexta-feira, a secretária do governo e irmã do presidente Javier Milei foi até a embaixada francesa para "explicar que o infeliz comentário ocorrido nas redes sociais foi a título pessoal e que não é a posição do governo misturar questões esportivas com questões diplomáticas".

"Nenhum país colonialista vai nos intimidar por uma canção de campo ou por dizermos verdades que não querem admitir. Parem de fingir indignação, hipócritas. Nenhum país colonialista não vai nos amedrontar por uma canção de torcida nem por dizer as verdades que não querem admitir. Basta de simular indignação, hipócritas. Enzo eu te banco (apoio)", escreveu a vice-presidente.

Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y… pic.twitter.com/Wkevi8TrVO — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 17, 2024

Entenda o caso