Enzo Fernández ao lado de Lionel Messi em comemoração - AFP

Enzo Fernández ao lado de Lionel Messi em comemoraçãoAFP

Publicado 17/07/2024 09:30

Rio - O volante Enzo Fernández, de 23 anos, poderá enfrentar problemas em seu clube, o Chelsea, após entoar, ao lado dos seus companheiros de seleção argentina, cânticos racistas e transfóbicos na comemoração do título da Copa América. De acordo com informações da imprensa inglesa, os Blues abriram um procedimento interno para investigar o jogador e uma punição poderá ocorrer.

Além disso, a situação já repercutiu negativamente no elenco do Chelsea. O argentino tem cinco colegas franceses no Chelsea: os zagueiros Fofana, Disasi e Badiashile, o lateral Malo Custo, o meia Ugochukwu e o atacante Nkunku. Todos pararam de seguir o volante nas redes sociais.



"Eles jogam pela França mas são de Angola que bom que eles vão correr se relacionam com transexuais a mãe deles é nigeriana o pai deles cambojano mas no passaporte: francês" , diz a letra da música.

Enzo se pronunciou pedindo desculpas pelo ocorrido. "Quero sinceramente pedir desculpas pelo vídeo que postei no Instagram durante as comemorações com a seleção. A música inclui linguagem extremamente ofensiva e não há qualquer desculpa para essas palavras", afirmou.



Há enorme pressão para uma reação da Fifa e da Associação do Futebol Argentino (AFA) sobre o vídeo. Na última terça, a Federação Francesa de Futebol (FFF) cobrou das duas entidades um posicionamento. A ministra de esportes da França, Amélie Oudea-Castera, também repudiou o episódio nas redes sociais.