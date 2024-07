Mano Menezes em entrevista coletiva - Marcelo Goncalves/FFC

Publicado 28/07/2024 13:52

São Paulo - O treinador do Fluminense, Mano Menezes, comemorou bastante a terceira vitória seguida da equipe no Brasileiro. Ao analisar a "mudança de chave" do Tricolor nas últimas partidas, o técnico ressaltou a postura humilde do seu grupos nos jogos da competição.

"A grande transformação da equipe nesse curto espaço de tempo está no comportamento. Aceitar um pouco, uma boa dose de humildade, saber que você tem que marcar, evitar que o adversário jogue. Se vier aqui e deixar jogar, você vai perder, porque o Bragantino é uma ótima equipe", afirmou.



Especificamente na vitória sobre o Bragantino, Mano Menezes afirmou que o Fluminense contou com um pouco de sorte para evitar o gol de empate dos paulistas no segundo tempo.



"A equipe suportou bem, tem conseguido sustentar bem o grau de dificuldade. Hoje teve um pouquinho de sorte, porque a bola bateu no poste e saiu. Levamos os três pontos. Não podemos relaxar de maneira nenhuma, mas já começamos a confiar bastante em nós. Já não precisamos olhar tanto pro lado, pegar a bandeirinha dos outros para torcer nos jogos paralelos. Entendemos que fazendo a nossa parte, como estamos fazendo em termos de percentual e aproveitamento nos últimos jogos, vamos sair dessa situação", disse.