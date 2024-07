Matheus Martins deixou o Fluminense no final de 2022 - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 26/07/2024 19:20

Rio - Revelado pelo Fluminense, Matheus Martins será reforço do Botafogo . Com isso, o Tricolor terá direito ao valor de 300 mil euros (aproximadamente R$ 2 milhões), cerca de 10% dos 10 milhões de euros (R$ 60 milhões) que serão desembolsados pelo Glorioso para comprar o atacante.

O jogador deixou o Fluminense no final de 2022, quando foi vendido à Udinese por 9 milhões de euros (quase R$ 50 milhões, na cotação da época), entre valores fixos e bônus. Ele, no entanto, nunca chegou a vestir a camisa do clube, já que foi emprestado na sequência para o Watford, da Inglaterra, que possui o mesmo dono dos italianos.



Pelo time das Laranjeiras, subiu ao profissional em 2021, fez 51 jogos, marcou seis gols e deu seis assistências.