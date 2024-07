Mano Menezes pode voltar a aproveitar Marcelo no meio - Lucas Mercon / Fluminense

Mano Menezes pode voltar a aproveitar Marcelo no meioLucas Mercon / Fluminense

Publicado 26/07/2024 08:30

Rio - Além de uma boa atuação, a vitória sobre o Palmeiras pode ter dado um vislumbre ao torcedor do Fluminense de uma possível "nova era" no meio-campo tricolor. Pela primeira vez desde que Mano Menezes chegou ao clube carioca, Marcelo entrou em campo, e o craque foi escalado no meio-campo na vaga de Ganso, que foi substituído no segundo tempo. A visão do treinador tricolor pode promover uma disputa dos dois por uma vaga de titular na função de apoiador.

Marcelo chegou ao Fluminense em 2023 e no entendimento de Fernando Diniz deveria jogar como lateral-esquerdo. O ídolo do Real Madrid sempre acrescentou e muito ao Tricolor na parte ofensiva, porém, em muitos jogos o clube carioca sofreu com os espaços que o veterano deixava na marcação pelo seu lado.



Nos primeiros jogos de Mano, o Fluminense não pode contar com Marcelo devido a uma lesão. O treinador escalou majoritariamente Diego Barbosa como titular. Na partida contra o Fortaleza, o lateral estava suspenso e com isso, o técnico optou por improvisar Guga. Contra o Criciúma, Esquerdinha entrou no segundo tempo no setor e deu uma assistência para o gol de Kauã Elias.



Sem Marcelo na função, o Tricolor sofreu menos no setor. Apesar de ter sofrido gols contra Internacional, Fortaleza e Criciúma, a equipe carioca correu menos riscos defensivos. Com isso, a opção para o veterano parece realmente ser o meio-campo, porém, o camisa 12 não encontrará facilitada para ganhar a posição.



O camisa 10 Paulo Henrique Ganso tem sido bastante elogiado por suas atuações. O apoiador também conta com a confiança de Mano Menezes, que o convocou para a seleção brasileira, quando esteve na função de 2011 a 2012. Durante o período mais difícil do Fluminense no Brasileiro, o meia foi um dos poucos destaques da equipe, mesmo em meio a tropeços.