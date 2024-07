Nonato - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 26/07/2024 14:06

Rio - Após dois anos, Nonato está de volta ao Fluminense. O jogador, de 26 anos, foi contratado junto ao Santos por empréstimo de um ano, e busca escrever novos capítulos de uma história que foi interrompida em 2022. O meia lamentou a saída precoce e revelou que desejava permanecer.

"Meu primeiro desejo era ter ficado, mas não se tratava de uma negociação apenas com o Fluminense. O Internacional fez algumas exigências. Não posso me eximir de culpa, tomei minha decisão pensando na minha família, mas as cartas que me foram dadas não eram as esperadas por mim. Deixei amigos aqui, mas nunca deixei de torcer pelo Fluminense", disse.

A identificação com o Fluminense motivou o retorno de Nonato. O jogador, no entanto, retorna em um momento bem diferente. Se na época em que saiu o time estava em alta sob o comando de Fernando Diniz, agora luta contra o rebaixamento. O meia acredita na recuperação da equipe no campeonato.

"Sabemos que nem sempre vamos estar em um momento positivo. Temos que saber lidar com os momentos ruins. Em seis meses, não tive tantas oportunidades na minha posição, que me sinto confortável. Nunca deixei de me cuidar na parte física e mental, e nem deixar de acreditar no meu futebol", afirmou.

Em 2022, Nonato foi negociado com o Ludogorets, da Bulgária, mas não conseguiu se firmar. O jogador foi emprestado ao Santos no ano passado e contratado em definitivo em janeiro deste ano. Entretanto, perdeu espaço e foi pouco utilizado. Apesar da desconfiança, já atuou em duas partidas e foi bem avaliado.

"Sabia que quando recebesse uma oportunidade, iria agarrar. O Fluminense me proporcionou isso. Sei das minhas motivações. Não estava jogando e a torcida fica com pé atrás, mas pretendo demonstrar o que sei em campo para ajudar a equipe. Nunca tirei o Fluminense do meu foco", finalizou.

Com duas vitórias seguidas, o Fluminense segue na zona de rebaixamento, mas encurtou a distância para seus adversários na tabela. O Tricolor soma 14 pontos e ocupa o 19º lugar. O próximo compromisso será no próximo domingo (28), contra o Bragantino, às 11h (de Brasília), em Bragança Paulista, pela 20ª rodada do Brasileirão.