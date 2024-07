Kevin Serna - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 26/07/2024 13:15

Rio - Kevin Serna precisou de pouco tempo para conquistar os tricolores. O colombiano, de 26 anos, estreou com a assistência para Jhon Arias marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, quarta-feira (24), no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão. O jogador revelou que tem conversado muito com o compatriota e destacou o apoio dos novos companheiros na adaptação.

"Converso muito com o (Jhon) Arias. Me aconselhou e explicou as coisas que eram novas para mim. Ele já está com mais experiência no Brasil, trato de escutar para me adaptar o mais rapidamente possível. É uma grande pessoa, além de grande profissional. Como colombiano, representa meu país e faz muito bem. Como pessoa, te motiva estar com ele. É um exemplo de superação e quero seguir seus passos", disse.

O Fluminense pagou aproximadamente R$ 9,7 milhões por 70% dos direitos econômicos de Kevin Serna. O colombiano estava no Alianza Lima, do Peru, onde disputou 27 jogos, marcou três gols e três assistências nesta temporada. O curioso é que dois dos três gols foram justamente contra os tricolores, na Libertadores. O jogador, agora, deseja fazer história com a camisa tricolor.

"Sabia que o Fluminense não estava atravessando uma boa fase, mas não deixa de ser um clube muito grande e o atual campeão da Libertadores. Qualquer jogador que recebe essa oportunidade, independente de momento, sabe que é um passo muito importante na carreira. Gosto de desafios. Quero fazer história e deixar minha marca no Fluminense. Essa fase vai passar e o Fluminense vai voltar para o lugar que pertence", afirmou.

Com duas vitórias seguidas, o Fluminense segue na zona de rebaixamento, mas encurtou a distância para seus adversários na tabela. O Tricolor soma 14 pontos e ocupa o 19º lugar. O próximo compromisso será no próximo domingo (28), contra o Bragantino, às 11h (de Brasília), em Bragança Paulista, pela 20ª rodada do Brasileirão.