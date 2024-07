Kevin Serna em treinamento do Fluminense - Marcelo Goncalves/FFC

Publicado 25/07/2024 12:50

Rio - A estreia de Kevin Serna, de 26 anos, pelo Fluminense foi bastante animadora. O colombiano entrou no segundo tempo, deu intensidade ao time de Mano Menezes, e ainda foi coroado no fim com uma assistência para o gol da vitória sobre o Palmeiras, por 1 a 0, marcado por Jhon Arias. A intensidade do atacante vem chamando a atenção da comissão técnica do Tricolor.

Kevin Serna chegou ao Fluminense na semana passada e foi rapidamente regularizado e pode estrear contra o Verdão. Além dele, o volante Nonato, de 26 anos, que atuou contra o Cuiabá, também tem agradado pela entrega no seu retorno ao Tricolor.



"Gostamos muito da postura do jogador. Já no primeiro momento, quando você contrata alguém, você tem uma ideia do que é o jogador, mas você vai conhecê-lo mesmo no dia a dia quando você começa a trabalhar, porque comportamentos são coisas que você só vê quando está junto. Já muito disposto desde o primeiro momento, um jogador bastante qualificado tecnicamente, e juntamente com o Nonato, que é importante também ressaltar, trouxe um nível de intensidade de jogo que a equipe está precisando", afirmou Mano Menezes em coletiva.



Com duas vitórias seguidas, o Fluminense segue na zona de rebaixamento, mas encurtou a distância para seus adversários na tabela. Neste domingo, o Tricolor encara o Bragantino, às 11h (de Brasília), em Bragança Paulista, pela 20ª rodada do Brasileiro.