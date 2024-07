Mano Menezes é o técnico do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 25/07/2024 01:24

Rio - Mano Menezes destrinchou a evolução do Fluminense ao analisar a vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0 no Maracanã , nesta quarta-feira (24), pela 19ª rodada do Brasileirão. O treinador ressaltou que sua primeira missão quando chegou para tirar o time da zona de rebaixamento era mostrar um conceito de jogo que todos entendessem. Ele também apontou a necessidade do grupo voltar a competir para que, então, os jogadores crescessem individualmente.

"Essa colocação sobre encontrar o caminho, eu acho mais importante do que tudo nesse momento que a gente estava atravessando. Porque é muito difícil você querer ir a algum lugar se você não sabe como você quer ir. É muito difícil chegar. Esse foi o meu primeiro papo com os jogadores. Minha primeira missão como técnico era mostrar a eles um conceito para que todos entendessem, para a gente fazer essa transição de um modelo que a equipe tinha e que precisava, dentro das nossas avaliações, passar por uma transformação. Maior ou menor, isso o caminho é que vai dizer. Então, acho que começa a aparecer esse caminho. Minhas equipes jogam assim".

"A gente começou a competir primeiro, porque era necessário que se fizesse essa competição. A partir dessa competição, você iguala as coisas em termos de disposição, em termos de organização, em termos de luta. Para depois os jogadores voltarem a crescer individualmente, como uma boa equipe, como uma equipe forte. Tenho certeza absoluta que todos eles vão retomar a sua produção, porque fizeram isso ao longo da vida. São atletas tecnicamente espetaculares, vencedores. E a gente volta a vencer, faz a segunda vitória consecutiva. Acho que isso vai afirmar essa ideia".

Com o resultado, o Fluminense chegou ao segundo triunfo seguido no Brasileirão. Além disso, é a segunda partida seguida sem sofrer gol. Tanto quanto contra o Cuiabá, na rodada passada, quanto diante do Palmeiras, nesta noite, a dupla de zaga foi formada por Thiago Santos e Thiago Silva.

"A gente faz muita coisa, os treinadores pensam o jogo, mas a execução tem a ver com a qualidade dos jogadores que temos. E o Thiago (Silva) resume quase tudo de um grande zagueiro. E quem estiver jogando ao lado dele certamente vai ser beneficiado com essa ótima companhia. A gente optou pelo Thiago (Santos) porque o Primeiras tem um ataque muito veloz, e Thiago tem essa velocidade para fazer as coberturas, como fez duas, três vezes no um contra um, e tomou a bola do atacante e saiu jogando".

"Então, é basicamente tentar equilibrar essas características. Acho que o Ignacio que chegou também, é um zagueiro rápido. Antonio Carlos um pouquinho menos, mas é um jogador de posicionamento, de embate, de força. Terão momentos em que vamos enfrentar jogadores de força na frente, e ele vai ser escolhido exatamente pela sua característica. É bom dar uma segurança para a equipe e você tomar poucos gols. Abre a possibilidade de, com poucos gols feitos, que sempre é muito difícil fazê-los, a gente vencer partidas como fizemos nas duas últimas".

O Fluminense chegou aos 14 pontos e aparece na 19ª colocação do campeonato. O primeiro time fora da zona é o Cuiabá, que soma 17 pontos com um jogo a menos.

O time de Mano Menezes volta a campo no próximo domingo, às 11h, para enfrentar o Red Bull Bragantino no Estádio Nabi Abi Chedid. A partida é válida pela 20ª rodada do Brasileirão.