Fluminense e Palmeiras mediram forças no MaracanãLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 24/07/2024 23:26

Rio - O Fluminense fez valer sua disposição dentro de campo e buscou um gol aos 42 minutos do segundo tempo para vencer o Palmeiras por 1 a 0 no Maracanã, na noite desta quarta-feira (24), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após boa jogada de Kevin Serna, Jhon Arias apareceu para mandar a bola para o fundo das redes. Com o resultado, a equipe de Mano Menezes engatou uma sequência de dois triunfos seguidos.

O Flu soma 14 pontos e aparece na 19ª colocação do campeonato. O time volta a campo no próximo domingo, às 11h, para enfrentar o Red Bull Bragantino no Estádio Nabi Abi Chedid. A partida é válida pela 20ª rodada do Brasileirão.

O jogo

O Fluminense aproveitou a empolgação de 51.375 torcedores no Maracanã e começou a partida com tudo. Em menos de cinco minutos, o Tricolor teve duas chances claras de gol, mas faltou capricho na hora da conclusão.

Entretanto, com o passar do tempo, o Palmeiras conseguiu deixar o jogo mais equilibrado, mas o Tricolor ainda seguia melhor. Apesar disso, já não levava o mesmo perigo de outrora.

Na etapa complementar, as duas equipes seguiam com dificuldade para criar chances claras. A primeira grande oportunidade do segundo tempo veio por volta dos 26 minutos, quando Marcelo cruzou na medida para Arias. O colombiano se antecipou ao marcado, mas cabeceou mal e facilitou a defesa de Weverton.

O lance incendiou a torcida no Maracanã. Pouco depois, outra grande chance veio, dessa vez com Thiago Silva. O zagueiro subiu mais alto após cobrança de escanteio, e bola passou perto da meta de Weverton.

O jogo parecia se encaminhar para o 0 a 0, mas a raça tricolor prevaleceu no Maracanã. Aos 42 minutos, Kevin Serna arrancou pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro na medida para Jhon Arias. O colombiano bateu de primeira a mandou a bola no cantinho, sem chances de defesa para o goleiro palmeirense.

Ficha técnica

Fluminense x Palmeiras

Data e hora: 24/7/2024, às 21h30

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)



Cartões amarelos: Thiago Santos e Paulo Henrique Ganso (FLU) / Gustavo Gómez e Raphael Veiga

Cartões vermelhos: -

Gols: Jhon Arias (1-0) (42'/2ºT)

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli (Nonato, 24'/2ºT) e Paulo Henrique Ganso (Marcelo, 24'/2ºT); Marquinhos (Kevin Serna, Intervalo), Jhon Arias e Germán Cano (Kauã Elias, 12'/2ºT).

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Vanderlan; Aníbal Moreno (Richard Ríos, Intervalo), Zé Rafael e Raphael Veiga (Gabriel Menino, Intervalo); Dudu, Felipe Anderson (Lázaro, 33'/2ºT) e Flaco López (Rony, 09'/2ºT).