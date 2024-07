Jhon Arias, do Fluminense, em ação contra o Palmeiras - Lucas Merçon/Fluminense FC

Jhon Arias, do Fluminense, em ação contra o PalmeirasLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 24/07/2024 23:55 | Atualizado 25/07/2024 00:06

Rio - Jhon Arias exaltou a torcida do Fluminense após a vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0 , na noite desta quarta-feira (24), pela 19ª rodada do Brasileirão. No total, 51.375 torcedores marcaram presença no Maracanã.

"Vitória muito importante, necessária. A torcida apoiou o time, foi junto com o time. Nós estamos nesse momento e precisamos que todo mundo esteja junto, que todo mundo esteja fechado. Sei que esse clube, quando todo mundo puxa para o mesmo lado, consegue qualquer objetivo. Estamos muito focados, sabendo que vamos passo a passo. É pouco a pouco que a gente vai voltando para sair dessa situação", disse Arias, à TV Globo.

Com o resultado, o Flu chegou aos 14 pontos e aparece na 19ª colocação do campeonato. O primeiro time fora da zona é o Cuiabá, que soma 17 pontos com um jogo a menos.

O time de Mano Menezes volta a campo no próximo domingo, às 11h, para enfrentar o Red Bull Bragantino no Estádio Nabi Abi Chedid. A partida é válida pela 20ª rodada do Brasileirão.