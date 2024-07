Comemoração dos jogadores do Fluminense após o gol de Arias - Marina Garcia/Fluminense FC

Comemoração dos jogadores do Fluminense após o gol de AriasMarina Garcia/Fluminense FC

Publicado 25/07/2024 00:07 | Atualizado 25/07/2024 00:08

Rio - Na noite desta quarta-feira, 24, o Fluminense venceu o Palmeiras por 1 a 0 no Maracanã , em jogo da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jhon Arias, aos 42 minutos do segundo tempo, anotou o único gol do jogo. Abaixo, veja os melhores momentos da partida:





Com o resultado, o Flu chegou aos 14 pontos e aparece na 19ª colocação do campeonato. O primeiro time fora da zona é o Cuiabá, que soma 17 pontos com um jogo a menos.

O time de Mano Menezes volta a campo no próximo domingo, às 11h, para enfrentar o Red Bull Bragantino no Estádio Nabi Abi Chedid. A partida é válida pela 20ª rodada do Brasileirão.