Sessão Solene do Conselho Deliberativo do Fluminense - Marina Garcia/FFC

Publicado 25/07/2024 22:54

Rio - Na noite desta quinta-feira (25), foi realizada a Sessão Solene do Conselho Deliberativo do Fluminense como parte das comemorações pelo aniversário de 122 anos. A cerimônia, que aconteceu no Salão Nobre de Laranjeiras, homenageou sócios com 70 e 50 anos de clube, funcionários com 30 anos de casa e tricolores ilustres. Dentre eles, estavam Abel Braga e Carlos Alberto Parreira.

Mattheus Montenegro ao lado de Abel Braga Marina Garcia/FFC

Abel é o segundo técnico com mais jogos na história do Fluminense, com 354 partidas à frente do time. Ele fica atrás apenas de Zezé Moreira, com 474. Pelo Flu, o treinador conquistou: o Brasileirão de 2012; os Campeonatos Cariocas de 2005, 2012 e 2022; as Taças Guanabara de 2012, 2017 e 2022; e as Taças Rio de 2005 e 2018.

"Há 56 anos, eu entrei por aquele portão da Rua Álvaro Chaves para treinar com o meu grande mestre Pinheiro. E isso explica o sentimento, o carinho, o amor e, acima de tudo, o respeito e a gratidão a esse clube. Muito obrigado", disse Abel, ao site do Fluminense.

Carlos Alberto Parreira ao lado de Mário Bittencourt Marina Garcia/FFC

Parreira, por sua vez, conquistou o Campeonato Carioca de 1975 e o Campeonato Brasileiro de 1984. Posteriormente, já campeão do mundo com a seleção brasileira, retornou e esteve à frente o Fluminense no título da Série C de 1999. Em quatro passagens, ele comandou a equipe em 146 jogos.

"Gostaria de dizer que é uma honra estar aqui. O Fluminense faz parte da minha vida. Estou profundamente lisonjeado", afirmou Parreira.

Veja a lista completa de homenageados

TRICOLORES ILUSTRES

- Carlos Alberto Parreira (Ex-treinador do Fluminense)

- Abel Braga (Ex-jogador e treinador do Fluminense)

- André Moritz (Ex-jogador do Fluminense)

- Antônio Leal (Cineasta e diretor do Cinefoot)

- Cícero Mello (Jornalista)

- Hermeto Pascoal (Compositor, arranjador e multi-instrumentista)

- Jhonathan Pache Faria (Diretor fundador do Colégio Força Máxima)

- Marcos da Veiga Pereira (Editor e fundador da Editora Sextante)

- Marvvila (Cantora)

- Maria Ribeiro (Atriz, escritora e diretora)

- Monique Curi (Atriz)



FUNCIONÁRIOS COM 30 ANOS DE CLUBE

- Márcio Barbosa (Segurança)

- Manoel Carvalho (Roupeiro)



SÓCIO COM 50 ANOS DE CLUBE

- Alladyr Ramos Braga Filho

- Carlos Correia Vianna

- Carmen Dolores Rocha Ninio

- Edemilson Lisboa De Queiroz

- Jose Mauro Da Mota Campos

- Juarez Accacio Cardinot

- Marcos De Araujo Ribeiro

- Paula Gonçalves Carvalho

- Paulo Cesar Oliveira Perrone

- Paulo Roberto Torres Borges

- Ricardo Tadeu Bessa Mattos

- Roberto Pomeraniec Carpilovsky



SÓCIO COM 70 ANOS DE CLUBE

- Alvaro Guimaraes Santos Filho

- Francisco Dower Perlingeiro Lovis

- Ivan Menezes De Azevedo

- Joao Carlos Ferreira Balthazar (Maninho)

- Luiz Carlos Langsch Marques