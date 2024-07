Fluminense soma duas vitórias consecutivas sem sofrer gols sob o comando de Mano Menezes - LUCAS MERÇON/FLUMINENSE FC

Publicado 25/07/2024 07:55

o Tricolor alcançou a segunda vitória consecutiva na competição, além de completar o segundo jogo seguido sem sofrer gols, algo que aconteceu somente uma vez sob o comando de Fernando Diniz. Rio - O Fluminense ganhou ânimo e renovou as esperanças na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Após vencer o Palmeiras por 1 a 0 , nesta quarta-feira (24), no Maracanã, pela 19ª rodada,, algo que aconteceu somente uma vez sob o comando de Fernando Diniz.

Em oito jogos sob o comando de Mano Menezes, o Fluminense conquistou oito de 15 pontos possíveis. Foram duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota. O número de gols marcados é inferior a um por jogo, mas a quantidade de gols sofridos diminuiu para menos de um por partida. A campanha supera o desempenho com Fernando Diniz, que fez apenas seis pontos em 13 rodadas.

Entre as principais mudanças promovidas por Mano Menezes se destaca o comportamento defensivo da equipe. O Fluminense melhorou a marcação alta e pressão pós-perda, aumentando o número de bolas roubadas e recuperadas. Ou seja, sofre menos. Além disso, o time não perdeu a característica de posse de bola e tem uma média de 55.2% por jogo, próximo da marca de 58.5% com Fernando Diniz.

Na vitória sobre o Palmeiras, por exemplo, o Fluminense impôs os piores números da equipe paulista no Brasileirão. O Alviverde teve a sua atuação com menos finalizações no campeonato (7), finalizações certas (1), além de não conseguir finalizar dentro da área e criar grandes chances de gol. A presença de Thiago Silva também aumentou a segurança defensiva dos tricolores.

Com a vitória sobre o Palmeiras, o Fluminense chegou a 14 pontos, mas segue na 19ª colocação. Porém, vê cada vez mais de perto da luz no fim do túnel. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (28), às 11h (de Brasília), contra o Bragantino, no Nabizão, pela 20ª rodada do Brasileirão.