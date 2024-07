Facundo Bernal é uma das grandes promessas do futebol uruguaio - Divulgação/Defensor

Publicado 25/07/2024 19:52

Rio - As negociações entre Fluminense e Defensor, do Uruguai, por Facundo Bernal parecem estar perto de um final feliz. O Tricolor encaminhou a contratação do jogador uruguaio, de acordo com o jornalista Caio Blois, da Trivela.

Mais cedo, em entrevista ao jornal El País, o presidente do clube uruguaio, Alberto Ward, confirmou que aceitou a proposta tricolor de 3,6 milhões de dólares (cerca de R$ 20,3 milhões, na cotação atual) pelo volante.

De acordo com o mandatário, restam apenas detalhes em relação a forma de pagamento para que Facundo Bernal se junte ao clube das Laranjeiras. O jogador, inclusive, deverá ainda jogar pelo Defensor, no sábado (27), contra o Peñarol, pelo Campeonato Uruguaio, antes de rumar para o Rio de Janeiro.



Revelado na base do Defensor, Facundo Bernal atua pelo time uruguaio desde 2022 como profissional. Ele entrou em campo em 59 jogos, fez dois gols e deu duas assistências pela equipe em três temporadas.



Ele deverá ser o quinto reforço do Fluminense para o segundo semestre. O Tricolor já fechou com os zagueiros Thiago Silva e Ignácio, com o também volante Nonato e com o atacante colombiano Kevin Serna.