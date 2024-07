Kayky Almeida foi vendido para o Watford, da Inglaterra - Leonardo Brasil / Fluminense

Kayky Almeida foi vendido para o Watford, da InglaterraLeonardo Brasil / Fluminense

Publicado 25/07/2024 13:30

Rio - O Fluminense encaminhou a saída de mais uma joia da base. O zagueiro Kayky Almeida, de 19 anos, está sendo negociado com o Watford, da Inglaterra, de acordo com informações do jornalista Victor Lessa. A negociação deve custar 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos do jogador.

Kayky Almeida tinha contrato até o final de 2027. O jovem nunca atuou pelo profissional do Fluminense, mas já treinava com o time principal e foi relacionado para algumas partidas. Ele é o quarto jogador negociado com o clube inglês nos últimos anos. Além dele, também foram negociados os atacantes Richarlison, João Pedro e Matheus Martins.

O zagueiro chegou ao Fluminense com nove anos e chegou a desistir do futebol após completar 12, quando perdeu a mãe. Na base tricolor, Kayky Almeida ficou conhecido por ser precoce nas categorias e ganhou fama de zagueiro artilheiro, além de se destacar com a sua mobilidade.