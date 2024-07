Fluminense agora tem 65,4% de cair para a Segundona - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 25/07/2024 16:28

Rio - Embalado com duas vitórias seguidas, o Fluminense viu suas chances de ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro diminuírem. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Tricolor agora tem 65,4% de cair para a segunda divisão.

A nova porcentagem representa uma queda, já que, após o triunfo por 1 a 0 sobre o Cuiabá, no último domingo (21), a probabilidade era de 86,7%. Agora, o time das Laranjeiras é o terceiro time com mais chances de rebaixamento, ficando atrás somente de Atlético-GO, com 87,6%, e Vitória, que tem 66,5%.



Em cinco jogos sob o comando de Mano Menezes, o Fluminense conquistou oito de 15 pontos possíveis no Brasileirão. Foram dois a mais do que Fernando Diniz obteve quando estava à frente da equipe.

O próximo compromisso do Tricolor pelo Campeonato Brasileiro é contra o Red Bull Bragantino. O duelo acontece no domingo (28), às 11h (horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid. O Flu é o penúltimo, com 14 pontos, enquanto o Massa Bruta está em nono, com 25.