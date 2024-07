Couto Pereira, estádio do Coritiba, receberá Grêmio x Fluminense, pela Libertadores - Daniel Ramalho/Vasco

Couto Pereira, estádio do Coritiba, receberá Grêmio x Fluminense, pela LibertadoresDaniel Ramalho/Vasco

Publicado 27/07/2024 18:11 | Atualizado 27/07/2024 18:20

Rio - A Conmebol confirmou que o Couto Pereira, estádio do Coritiba, será o palco da partida entre Grêmio e Fluminense , pela Libertadores. O duelo é válido pela ida das oitavas de final da competição.

O jogo, inicialmente, estava marcado para acontecer na Arena do Grêmio. No entanto, o estádio, que foi afetado pelas fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul, em maio, tem previsão de receber uma partida de futebol somente em setembro.



O clube gaúcho procurava uma alternativa próxima ao Rio Grande do Sul para mandar o confronto pelo torneio continental, já que havia insatisfação com o gramado do Estádio Centenário, onde estava atuando em seus últimos jogos pelo Brasileirão. O Imortal procurou o Internacional, seu maior rival, para utilizar o Beira-Rio, mas viu seu pedido ser recusado.

Além disso, o Alfredo Jaconi, estádio do Juventude, e o Heriberto Hülse, do Criciúma, também foram considerados, mas ambos os clubes também recusaram.



A ida acontece no dia 13 de agosto, às 19h (de Brasília). Já a volta, com mando do Fluminense, será no Maracanã, uma semana depois, no dia 20 de agosto, no mesmo horário.