Kauã Elias marcou seu terceiro gol pelo Fluminense nos últimos quatro jogos - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 28/07/2024 13:00 | Atualizado 28/07/2024 13:07

fotogaleria Bragança Paulista - Demorou, mas o Fluminense embalou no Campeonato Brasileiro. Na manhã deste domingo (28), o Tricolor venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no Estádio Nabi Abi Chedid, e somou seu terceiro triunfo seguido na competição, ficando mais perto de deixar a zona de rebaixamento. Kauã Elias brilhou novamente e marcou o gol da vitória tricolor.

Com a vitória, o Fluminense chegou a 17 pontos e ocupa a 18ª posição no Brasileirão. No momento, o primeiro fora do Z-4 é o Vitória, que tem 18. O time de Mano Menezes volta a campo na próxima quinta-feira (1º), às 20h (de Brasília), contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Precisando da vitória para embalar de vez no Brasileirão, o Fluminense esteve longe de ser brilhante, mas conseguiu ter o controle das ações no primeiro tempo e foi melhor. Apesar do início de jogo truncado, o Tricolor passou a mandar no jogo principalmente na segunda metade da etapa inicial, enquanto o Bragantino pouco ameaçou o gol de Fábio.

Na reta final do primeiro tempo, o Fluminense conseguiu ameaçar mais o gol adversário. Serna, que fez seu primeiro jogo como titular, quase abriu o placar, mas parou em ótima defesa do goleiro Lucão. Já nos últimos minutos, Kauã Elias brilhou novamente e apareceu na área para marcar após lindo passe de Ganso, levando o Flu para o vestiário em vantagem no placar. Foi o terceiro gol do garoto de Xerém nos últimos quatro jogos.

Com as mudanças no intervalo, o Bragantino conseguiu se acertar dentro de campo e dominou o início do segundo tempo. Logo de cara, aos cinco minutos, Ramires recebeu na área e chutou cruzado, mas a bola explodiu na trave de Fábio, para a a sorte do Fluminense. Na sequência, o Massa Bruta também conseguiu chegar com perigo na área tricolor em pelo menos mais duas oportunidades, mas pecou nas finalizações.

O Fluminense demorou a se reencontrar no segundo tempo. A primeira boa chegada só aconteceu aos 24 minutos, em jogada trabalhada entre Arias e Kauã Elias, que terminou com finalização do camisa 19 com desvio da zaga. Nos minutos finais, o time de Mano Menezes conseguiu reequilibrar a partida, mas sem ameaçar muito o Bragantino, que também não conseguiu mais ser perigoso, mantendo no placar a vantagem mínima para o Tricolor.