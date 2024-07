Thiago Silva voltou a ter boa atuação - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 28/07/2024 13:41

São Paulo - O Fluminense conseguiu sua terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Após o fim do jogo contra o Bragantino, o zagueiro Thiago Silva, de 39 anos, criticou o horário do confronto, que começou às 11 h (de Brasília), em Bragança Paulista.

"As pessoas têm que rever pela nossa saúde, dos atletas. Deixar um pouco de lado o que vai beneficiar as pessoas que colocam (o horário do jogo). Chega a ser desumano, tanto pra um lado quanto pro outro. Não tem jeito. A gente procura treinar 9h30 pra sair do horário das 11h, 12h, e a gente coloca jogo no Brasil nesse horário, no calor", afirmou.



Novamente, o Fluminense passou mais um jogo sem levar gols. Thiago Silva dividiu os méritos pela evolução do sistema defesa do clube carioca.



"O intuito é ajudar em todas as maneiras. Eu não posso jogar todos os jogos, mas sempre que eu jogo eu procuro organizar o setor defensivo. A gente não fazia tantos gols, mas tomava alguns. Quando você faz pouco gol, o intuito é defender melhor. Acho que isso a gente está conseguindo. Não é o Thiago Silva, é o geral, sabe? A marcação começa lá na frente. Hoje o Marquinhos se lesionou no final, tivemos que correr com o jogador a menos, então é a dedicação de todos. Se sai num momento de pressão errada, a gente fica exposto lá atrás. O que fazemos é organizar. Graças a Deus está dando certo, e é o terceiro jogo seguido que não sofremos gols", disse.