Kauã Elias em treino do FluminenseLucas Mercon / Fluminense

Publicado 29/07/2024 14:50

Rio - Um dos protagonista do Fluminense na reação no Campeonato Brasileiro, o atacante Kauã Elias, de 18 anos, assumiu a artilharia do Tricolor na competição. O jovem anotou três finalizações certeiras e agora aparece ao lado de Paulo Henrique Ganso como o jogador tricolor que mais fez gols na Série A.]

A vitória sobre o Bragantino foi o primeiro jogo de Kauã Elias como titular do Fluminense desde que o jovem marcou o seu primeiro gol pelo clube no empate sobre o Criciúma. Nos últimos quatro jogos, o atacante balançou as redes em três oportunidades, garantindo de forma decisiva sete pontos para o Fluminense.



Com a vitória sobre o Bragantino, o Fluminense vislumbra a possibilidade de deixar a zona de rebaixamento pela primeira vez após um mês e meio. O Tricolor está entre os quatro últimos do Brasileiro desde o dia 15 de junho, quando perdeu para o Atlético-GO, no Brasileiro.



Para tentar deixar a degola, o Tricolor irá encarar o Bahia, no próximo domingo, no Maracanã. Porém, antes disso, a equipe de Mano Menezes tem um desafio pela Copa do Brasil. Nesta quinta, o Tricolor vai até Caxias do Sul enfrentar o Juventude, pelas oitavas de final da competição.