Fluminense venceu pela terceira vez consecutiva - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 29/07/2024 04:30 | Atualizado 29/07/2024 04:35

Rio - O Fluminense já enxerga uma luz no fim do túnel. Após vencer o Bragantino, o Tricolor alcançou a sua terceira vitória consecutiva e reduziu as chances de rebaixamento. Foi o terceiro jogo seguido sem sofrer gols, algo que não acontecia desde fevereiro.

Com a vitória, o Fluminense chegou aos 17 pontos e segue em 19º lugar, mas reduziu a diferença para os times fora da zona de rebaixamento. O Tricolor está a um ponto do Grêmio, primeiro fora da zona, e a três pontos do 14º colocado, por exemplo.

Com isso, o Fluminense reduziu o risco de rebaixamento para 49,9%, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG. Os próximos três compromissos pelo Brasileirão serão no Rio de Janeiro, sendo um deles como visitante contra o Vasco.

O Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira (1), às 19h (de Brasília), contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Já o próximo compromisso pelo Brasileirão será contra o Bahia, dia 4, às 16h, no Maracanã, pela 21ª rodada.