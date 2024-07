André segue sendo alvo do Fulham, da Inglaterra - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 30/07/2024 17:54 | Atualizado 30/07/2024 18:34

Rio - O Fulham adotou uma postura estratégica para contratar André, do Fluminense . O clube inglês teve uma proposta de aproximadamente 25 milhões de euros (R$ 152 milhões) recusada pelo Tricolor. No entanto, os Cottagers vêm "cozinhando" a negociação com os cariocas e acreditam que o atual campeão da América pode mudar de ideia na reta final do mercado de verão europeu.

O clube das Laranjeiras deseja receber 30 milhões de euros (R$ 183 milhões) pelo volante, mas ouviu dos londrinos que o valor da proposta não será aumentado. Contudo, os ingleses afirmaram que a primeira oferta segue de pé, de acordo com o "Uol".



Inclusive, já imaginando uma possível saída do volante, o Tricolor acertou com Facundo Bernal, do Defensor, do Uruguai. O jogador chegará ao Rio até sexta (30) para fazer exames e assinar com o Flu.

Formado na base de Xerém, André se profissionalizou em 2020 e é titular desde 2021. Ele foi peça fundamental nos títulos da Libertadores, em 2023, no bicampeonato carioca, em 2022 e 2023, e na Recopa Sul-Americana, neste ano. O volante tem contrato com o Fluminense válido até o fim de 2026.