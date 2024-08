Facundo Bernal será o quinto reforço do Fluminense para o segundo semestre de 2024 - Divulgação

Publicado 31/07/2024 19:15

Rio - Após uma novela que durou duas semanas, Facundo Bernal desembarcou no Rio de Janeiro para se apresentar ao Fluminense . O Tricolor irá desembolsar algo em torno de 3,6 milhões de dólares (cerca de R$ 20,21 milhões) por 60% dos direitos do volante.

Em sua chegada, o volante demonstrou estar feliz por reforçar o Tricolor. Além disso, destacou que, apesar do interesse de outras equipes, o clube das Laranjeiras chamou mais a sua atenção.



"Estou muito feliz aqui com minha família, meu agente. Amanhã tenho os exames médicos e esperamos o melhor. O Fluminense me chamou muito a atenção", disse Bernal.

Considerado uma das maiores revelações do futebol bicampeão mundial, Facundo Bernal só atuou pelo Defensor. O jovem topou a proposta desde o começo e o desejo do jogador foi decisivo para o acerto com o campeão da Libertadores.

O jogador, de 20 anos, é o quinto reforço do Fluminense para o segundo semestre. O Tricolor já anunciou os zagueiros Thiago Silva e Ignácio, o volante Nonato, e o atacante Kevin Serna.