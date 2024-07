André vai ser desfalque do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 31/07/2024 13:45 | Atualizado 31/07/2024 13:46

Rio - O Fluminense vai ter um desfalque importante, nesta quinta-feira, para enfrentar o Juventude, em Caxias do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O volante André, de 23 anos, ficou no Rio de Janeiro e não será utilizado por Mano Menezes.

O jovem foi substituído no fim do segundo tempo na partida contra o Bragantino, no último domingo, pelo Brasileiro, o que é incomum. A sua ausência é para preservar o volante, que foi titular do Fluminense nas últimas três vitórias do clube carioca na competição.



Além de André, o treinador poderá fazer outras modificações para preservar o elenco. Marquinhos está vetado. Thiago Silva e Paulo Henrique Ganso podem ser poupados. O Fluminense tem o retorno de Alexsander e Marcelo para a partida desta quinta-feira.



Fluminense e Juventude se enfrentam nesta quinta-feira no Alfredo Jaconi, às 19 h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. No próximo dia 7, as equipes voltam a se encarar no Maracanã, às 21h30 (de Brasília).