Facundo Bernal é uma das grandes promessas do futebol uruguaio - Divulgação/Defensor

Publicado 31/07/2024 08:45 | Atualizado 31/07/2024 11:26

Rio - Reforço do Fluminense, o volante Facundo Bernal, de 20 anos, chegará ao Rio de Janeiro um pouco mais tarde que o esperado. O jovem, que deixou o Defensor, do Uruguai, é aguardado pelo Tricolor nesta quinta-feira, a partir das 18h20, para exames e assinatura de contrato. As informações são do jornalista Victor Lessa.

A mudança na data da chegada do volante ocorreu porque os voos diretos de Montevidéu para o Rio de Janeiro de terça e quarta não tinham espaço para Facundo Bernal e sua família. Com isso, sua chegada acabou sendo atrasada.



O Fluminense irá desembolsar algo em torno de 3,6 milhões de dólares (cerca de R$ 20,21 milhões) por 60% dos direitos do volante do clube uruguaio. Considerado uma das maiores revelações do futebol bicampeão mundial, Facundo Bernal só atuou pelo Defensor. O jovem topou a proposta desde o começo e o desejo do jogador foi decisivo para o acerto com o campeão da Libertadores.



O volante, de 20 anos, é o quinto reforço do Fluminense para o segundo semestre. O Tricolor já anunciou os zagueiros Thiago Silva e Ignácio, o volante Nonato, e o atacante Kevin Serna.