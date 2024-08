Fluminense de Mano Menezes vai ter muitas mudanças na Copa do Brasil - Lucas Merçon/ Fluminense

Publicado 01/08/2024 12:49

nesta quinta-feira (1), às 19h em Caxias do Sul, está o retorno de Marcelo, que deve atuar como meia mais uma vez.

Fluminense deve ir a campo com um time quase todo reserva, mas a maioria dos titulares está na lista de relacionados para o jogo contra o Juventude. Entre as novidades para o confronto de ida das oitavas de final,em Caxias do Sul, está o retorno de

Além do experiente lateral, Alexsander também está de volta, mas pode ser que não comece jogando. Por outro lado, Germán Cano segue fora de equipe.



O atacante argentino ficou no Rio para continuar o tratamento para as dores no pé direito. Outra ausência é André que, segundo o Fluminense, faz trabalho de fortalecimento da musculatura da perna direita. E Marquinhos, que sofreu lesão muscular no fim de semana, também ficou fora.

O Fluminense deve ir a campo com: Fábio; Guga, Antônio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Martinelli (Alexsander), Nonato, Lima e Marcelo; Serna e Kauã Elias.



A lista de relacionados do Fluminense

Goleiros: Fábio, Gustavo Ramalho e Vitor Eudes;

Laterais: Guga, Samuel Xavier, Diogo Barbosa e Esquerdinha;



Zagueiros: Antonio Carlos, Felipe Andrade, Ignácio, Manoel, Thiago Santos e Thiago Silva;



Meio-campistas: Alexsander, Jhon Arias, Lima, Martinelli, Marcelo, Nonato, Ganso e Renato Augusto;



Atacantes: John Kennedy, Kauã Elias, Keno e Kevin Serna.