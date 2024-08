Mano Menezes, do Fluminense orienta o time diante do Juventude - William Anacleto/Fluminense

Publicado 01/08/2024 22:22 | Atualizado 01/08/2024 22:23

Caxias do Sul - Mano Menezes admitiu que a derrota do Fluminense para o Juventude por 3 a 2 no Estádio Alfredo Jaconi , pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, foi justa. O treinador elogiou o adversário e destacou que o Tricolor sofreu defensivamente na noite desta quinta-feira, 1º, já que ficou "entregando muito" a bola para o adversário.

"Acho que o resultado foi justo, de vitória para o Juventude. O Juventude jogou mais do que a gente. A gente faz o gol logo de início. Talvez, depois, tenhamos tido uma jogada de contra-ataque muito clara que acho que Serna poderia ter roldo para Kauã. Não fizemos mais muito do que isso. O Juventude já foi melhor do que a gente no primeiro tempo, e nós não conseguimos sustentar com o jogo jogado", analisou Mano.

"Quando o time não consegue sustentar com o jogo jogado, você fica entregando a bola muito para o adversário, você vai sofrer defensivamente, como a gente sofreu. O Juventude tem qualidade de jogo, uma equipe bem trabalhada, tem feito ótimos jogos pelo Campeonato Brasileiro, tem feito ótimos jogos pela Copa do Brasil. Eu já assisti, chegou na final do Campeonato Gaúcho. É uma equipe que vem fazendo uma temporada muito boa", completou.

O treinador também fez críticas ao calendário e explicou por que foi a campo com o time misto. Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias iniciaram o jogo no banco e foram a campo no segundo tempo. Thiago Silva e Samuel Xavier sequer entraram. Já Cano e André não viajaram com o grupo - o atacante segue em tratamento das dores no pé direito e o volante faz um programa de fortalecimento na perna direita.

"A gente, por esse calendário e pelo fato de ter dois dias a menos em relação ao Bahia, que jogou na terça-feira... Está lá com a perninha para cima, esperando para jogar contra a gente no domingo. E inadmissível o calendário fazer isso, uma programação de jogos fazer isso. Dar dois dias de diferença para um adversário direto numa semana. Não tínhamos outra opção. A gente tinha que tirar jogadores e correu o risco", criticou Mano.

Não é fácil mexer na equipe em cinco jogadores e enfrentar uma equipe como é a do Juventude aqui. Acho que a gente deixou a desejar exatamente por isso. Já esperávamos as dificuldades, mas poderíamos ter feito um jogo melhor independemente das escolhas para iniciar, dos jogadores que entraram, que são todos de qualidade. A gente errou muito, errou porque não conseguiu sustentar um jogo de posse de bola, um pouco mais tranquilo, para tirar essa intensidade que o time da casa naturalmente iria fazer e ainda mais ao tomar um gol cedo", prosseguiu.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (7/8), a partir das 21h30, no Maracanã. Vitória por um gol de diferença força a decisão por pênaltis. Já um triunfo por dois ou mais garante o Flu diretamente nas quartas de final.

"(Por onde o Fluminense pode construir para reverter essa desvantagem) Isso que pretendo não contar, mas é óbvio que vamos fazer um jogo melhor, temos que fazer um jogo melhor e temos feito jogos melhores para nos apoiar. O que numa condição mais normal, de igual com o adversário, ambos vão jogar no domingo. Então, temos uma condição para fazer um jogo diferente na quarta-feira", afirmou o técnico.

Antes, o Flu foca no Brasileirão. O time de Mano Menezes retorna a campo no domingo (4/8), às 16h, para enfrentar o Bahia no Maracanã. Esta partida é válida pela 21ª rodada do campeonato.

"Primeiro temos que pensar no domingo. Temos um jogo no Campeonato Brasileiro frente ao Bahia, que é um adversário difícil. Depois, vamos pensar no jogo de volta", finalizou Mano.