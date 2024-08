Emiliano Gómez é vice-artilheiro do Campeonato Uruguaio - Reprodução / Instagram

Publicado 02/08/2024 19:41

Rio - O Fluminense fez uma proposta pelo atacante Emiliano Gómez, que atua no Boston River, do Uruguai. O jogador é, atualmente, vice-artilheiro do Campeonato Uruguaio, com 10 gols marcados. A informação é do "ge".

A ideia do clube das Laranjeiras é ter o atleta em definitivo e aguarda a resposta do clube uruguaio para saber se irá avançar na negociação. Ele se encaixa no pedido feito pelo técnico Mano Menezes, que deseja alguém que consiga atuar por dentro ou pelos lados, tendo facilidade para se adaptar a Cano, Kauã Elias ou John Kennedy.



Gómez tem 22 anos, 1,78m de altura e é destro. Em 19 jogos na liga uruguaia, marcou dez gols e anotou duas assistências. Apesar da quantidade de bolas na rede, tem presença mais assídua pelo lado esquerdo do campo, mas também exerce a função de centroavante e de segundo atacante. Segundo o "SofaScore", ele precisa de 133 minutos para participar de um tento.

Até o momento, o Fluminense acertou com cinco reforços para o segundo semestre. O Tricolor já anunciou os zagueiros Thiago Silva e Ignácio, o volante Nonato, e o atacante Kevin Serna. Apenas o também volante Facundo Bernal não foi oficializado.