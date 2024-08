Thiago Silva esteve ausente em derrota do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

Thiago Silva esteve ausente em derrota do FluminenseLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 02/08/2024 12:50

Rio - No primeiro jogo sem Thiago Silva, desde que o zagueiro estreou, o Fluminense voltou a sofrer defensivamente e sofreu três gols em uma partida, algo que não acontecia há mais de três meses. A dupla foi formada por Thiago Santos e Antônio Carlos na derrota para o Juventude pela Copa do Brasil.

A última vez que isso havia acontecido foi no dia 28 de abril, quando o Tricolor foi derrotado pelo Corinthians por 3 a 0, pelo Brasileiro. O resultado foi a pior derrotado do Fluminense na temporada. Na ocasião, a Fernando Diniz dirigia o Tricolor.



A derrota para o Juventude interrompeu uma sequência de três vitórias seguidas e três partidas sem tomar gol do Fluminense. O Tricolor superou Cuiabá, Palmeiras e Bragantino por 1 a 0, com a presença de Thiago Silva como titular.

Neste domingo, provavelmente com a presença do camisa 3, o Fluminense voltará aos gramados pelo Campeonato Brasileiro. No Maracanã, o clube carioca vai receber o Bahia, às 16 h (de Brasília).