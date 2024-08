Jogadores do Fluminense posam para foto antes do jogo contra o Juventude - William Anacleto/Fluminense

Caxias do Sul - Thiago Santos valorizou o gol que marcou na reta final da derrota do Fluminense para o Juventude por 3 a 2 no Estádio Alfredo Jaconi , pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (1º). Ao balançar as redes, ele diminuiu o prejuízo do Tricolor , que precisará de uma vitória por um gol de diferença para forçar os pênaltis.

"A gente deu mole no segundo tempo. Tomamos três gols. Fiz o gol ali, meu primeiro gol, estou feliz por isso, mas triste pelo resultado. A gente queria sair daqui com a vitória. Mas o placar... Sair daqui com 3 a 1 seria complicado. Conseguimos fazer mais esse gol na final. Agora vamos jogar em casa, fazer nosso papel em casa e passar", disse Thiago Santos, ao SporTV.

O Fluminense saiu na frente com Lima, logo aos três minutos do primeiro tempo. Na etapa complementar, porém, sofreu três gols e ficou em desvantagem no marcador. O cenário era delicado, e o Juventude seguia melhor na partida, mas Thiago Santos apareceu nos acréscimos para descontar.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (7/8), a partir das 21h30, no Maracanã. Vitória por um gol de diferença força a decisão por pênaltis. Já um triunfo por dois ou mais garante o Flu diretamente nas quartas de final.