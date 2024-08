Emiliano Gómez está perto do Fluminense - Divulgação / Boston River

Publicado 06/08/2024 13:50

Rio - O Fluminense está perto de fechar a contratação de mais um reforço para o segundo semestre. De acordo com informações da imprensa uruguaia e argentina, o atacante Emiliano Gómez, de 22 anos, que defende o Boston River, do Uruguai, está por detalhes de ter sua negociação concluída com o clube carioca.

A oferta do Fluminense seria de 3 milhões de dólares (algo em torno de R$ 17 milhões). As partes ainda discutem a porcentagem da operação. O Tricolor teria proposto ao jovem uruguaio um contrato de quatro temporadas.



Revelado nas categorias de base do Defensor, do Uruguai, Emiliano Gómez foi negociado com apenas 18 anos com o Sassuolo, da Itália. Após passagem pelo Albacete, da Espanha, o atacante retornou ao seu país em 2022. Na última temporada, ele entrou em campo em 20 jogos e fez dez gols.

Emiliano Gómez será o sexto reforço do Fluminense para o segundo semestre. O Tricolor já anunciou os zagueiros Thiago Silva e Ignácio, o volante Facundo Bernal, o meia Nonato e o atacante Kevin Serna.