Nonato está recuperado de entorse no tornozelo esquerdo e volta a ser opção para o FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 05/08/2024 13:20

para a partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, quarta-feira (7) contra o Juventude, às 21h30 no Maracanã. Recuperado de entorse no tornozelo esquerdo esquerdo, o volante participou do treino desta segunda-feira (5).

Fluminense pode ter um reforço importante

ficou fora da vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, domingo, pelo Brasileirão.

Nonato se machucou na derrota por 3 a 2 para os gaúchos, em Caxias do Sul e precisou ser substituído no intervalo. Ele passou por exame que não constatou fratura no local. Mas, diante do problema,

E nesta segunda trabalhou com os reservas, enquanto os titulares fizeram trabalho regenerativo. A tendência é que ele volte a ser relacionado, mas dependerá se não sentir mais fortes dores no tornozelo no último treino, de terça-feira. Há otimismo na comissão técnica.

O volante retornou ao Fluminense e tem ganhado espaço com o técnico Mano Menezes. Apesar de ainda ser opção no banco, com boas atuações.

O Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença em casa para se classificar. Caso seja por apenas um, a decisão da vaga será nos pênaltis, enquanto qualquer tropeço levará à eliminação.