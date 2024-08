Kauã Elias marcou quatro gols nas últimas cinco partidas do Fluminense no Brasileirão - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Seus quatro gols garantiram 10 pontos dos 20 conquistados, sendo 13 na atual sequência de cinco rodadas de invencibilidade do time na competição.

Kauã Elias é o nome da campanha de recuperação do Fluminense no Brasileirão., sendo 13 na atual sequência de cinco rodadas de invencibilidade do time na competição. O que deu a vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, no domingo (4) , foi ainda mais especial, por ter sido o primeiro marcado pelo atacante de 18 anos no Maracanã, diante da torcida tricolor.

"Esse era meu sonho. Ver a torcida comemorar um gol meu e gritar meu nome no Maracanã foi muito especial", revelou Kauã Elias.



DE SAMUEL PARA KAUÃ ELIAS! MAIS UM DELE NO BRASILEIRÃO! VAAAAAAMOOOOOSSSSS, FLUMINENSE! pic.twitter.com/QwEbZHPpkI — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 4, 2024

Além de realizar o sonho, o atacante teve mais um motivo para tornar a partida ainda mais especial. Foi a primeira vez que teve o avô no estádio assistindo a um jogo nos profissionais. Seu José Elias viajou ao Rio justamente para assistir ao neto brilhar.



"O meu avô estava na arquibancada, fiquei até com medo de ele passar mal na arquibancada porque ele é um pouco chorão, mas acho que não deu nada graças a Deus. Fico feliz de poder ter feito esse gol, dediquei a ele, claro, e para a torcida que fez uma festa linda e nos ajudou bastante", disse.

Após um início nos profissionais com poucas chances ou jogando improvisado na lateral direita com Fernando Diniz, Kauã Elias cresceu justamente no momento de maior pressão, com o Fluminense na lanterna e sem os gols de Germán Cano. Desde que marcou pela primeira vez, ao garantir o empate em 1 a 1, no fim, contra o Criciúma, só não balançou a rede contra o Palmeiras.



Kauã Elias (18 anos) desde a 16ª rodada do @Brasileirao 2024:



5 jogos (2 titular)

4 gols (1º da liga!)

61 mins p/ marcar gol (!)

7 grandes chances de gol (1º da liga!)

12 finalizações no gol (1º da liga!)

83% pontaria na finalização (1º da liga!)

Nota… pic.twitter.com/EBEZSNBtzz — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) August 4, 2024

Nesse período, marcou também os gols das vitórias por 1 a 0 sobre Bahia, Red Bull Bragantino e Cuiabá. Nessas cinco rodadas, entre todos os jogadores do Brasileirão, é quem mais fez gol, mais teve grandes chances (7), mais finalizou (12) e com o melhor aproveitamento de chutes certos (83%), segundo estatísticas do Sofascore. Um desempenho digno de um de seus ídolos, Fred, que inclusive o orienta no dia a dia.



"Eu me inspiro no Fred, lá na base sempre tivemos um carinho especial por ele. É surreal ter um cara desse nível te instruindo, ele sempre ajuda antes dos jogos também. É inexplicável [...] (O Cano) me deu bastante dicas quando eu subi no profissional. Ele sempre me ajudou bastante nos treinamentos, dando dica de posicionamento", completou Kauã Elias.